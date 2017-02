Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Uno de los Oscar más esperado es al de la mejor película. A algunos les agrada la cinta seleccionada, mientras a otros los llena de desencanto. Lo cierto es que la ganadora “llama” a muchos cinéfilos a verla, si no lo hicieron durante su exhibición, pues generalmente vuelven a presentarse en cines.

Para la edición 89 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que se celebra este domingo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, los filmes nominados a la categoría, son: “La La Land”, “Hidden Figures”, “Manchester by the sea”, “Arrival”, “Lion”, “Fences”, “Hacksaw ridge”, “Hell or high wáter”, y “Moonlight”.

Resalta “La La Land”, que tiene 14 nominaciones, con lo cual empató el récord de “Titanic” y “All about Eve” o “La malvada”.

A lo largo de la historia han triunfado películas clásicas como “Lo que el viento se llevó” y “Casablanca”, pero también otras inesperadas, una de ellas “Rocky”. La saga “El Padrino” y “El Padrino II” resultaron elegidas, al igual que algunas inolvidables, entre estas “La lista de Schindler” y “El paciente inglés”.

En la ceremonia de 2016, la mejor fue “En primera plana”, basada en la investigación del equipo de reporteros del Boston Globe sobre casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos de Massachusetts, que la Arquidiócesis de Boston intentó ocultar. Es protagonizada por Mark Ruffalo, Michael Keaton y Rachel McAdams, entre otros.

“Birdman” se llevó la estatuilla en la ceremonia del 2015. Dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Relata la historia de Riggan Thomson, un actor en declive tras triunfar con su personaje, que lleva el nombre de la película y se encuentra ocupado en montar una obra en Broadway, a fin de recuperar su fama.

Para el 2014, la favorecida fue “12 años de esclavitud”, sobre un hombre negro libre que es engañado y obligado a vivir bajo la esclavitud al sur de Estados Unidos. Gracias a su participación, la mexicana Lupita Nyong’o ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Ben Affleck dirigió y actuó en “Argo”, que en 2013 obtuvo el preciado premio. Se trata del rescate de seis diplomáticos estadounidenses en Irán, por parte del agente de la CIA Tony Mendez.

“El artista” se alzó con el reconocimiento de la academia en 2012. Cinta caracterizada por ser muda, así como en blanco y negro, ya que se ambienta en los años 20 del siglo pasado, donde un actor del cine silente ve cómo inicia la era sonora y se resiste al cambio, aunque una joven actriz desea entrar a la modernidad y entre ambos se presenta una historia con tintes agridulces.

Aquí la lista de las demás películas galardonadas

2011: El discurso del rey.

2010: The hurt locker (Zona de miedo).

2009: ¿Quién quiere ser millonario?

2008: Sin lugar para los débiles.

2007: Los infiltrados.

2006: Crash (Alto impacto o Vidas cruzadas).

2005: Golpes del destino.

2004: El Señor de los Anillos: el retorno del Rey.

2003: Chicago.

2002: Una mente brillante.

2001: Gladiador.

2000: Belleza americana.

1999: Shakespeare apasionado.

1998: Titanic.

1997: El paciente inglés.

1996: Corazón valiente.

1995: Forrest Gump.

1994: La lista de Schindler.

1993: Los imperdonables.

1992: El silencio de los inocentes.

1991: Danza con lobos.

1990: El chofer y la señora Daisy.

1989: Rain man (Cuando los hermanos se encuentran).

1988: El último emperador.

1987: Pelotón.

1986: África mía.

1985: Amadeus.

1984: La fuerza del cariño.

1983: Gandhi.

1982: Carrozas de fuego.

1981: Gente como uno.

1980: Kramer contra Kramer.

1979: El cazador.

1978: Annie Hall.

1977: Rocky.

1976: Atrapado sin salida.

1975: El Padrino II.

1974: El golpe.

1973: El Padrino.

1972: Contacto en Francia.

1971: Patton.

1970: Vaquero de medianoche.

1969: Oliver.

1968: Al calor de la noche.

1967: Un hombre para la eternidad.

1966: La novicia rebelde.

1965: Mi bella dama.

1964: Tom Jones.

1963: Lawrence de Arabia.

1962: Amor sin barreras.

1961: El apartamento.

1960: Ben Hur.

1959: Gigi.

1958: El puente sobre el río Kwai.

1957: La vuelta al mundo en 80 días.

1956: Marty.

1955: Nido de ratas.

1954: El mayor espectáculo del mundo.

1953: Un americano en París.

1952: All about Eve (La malvada).

1951: Todos los hombres del rey.

1950: Hamlet.

1949: La luz es para todos.

1948: Los mejores años de nuestra vida.

1947: Días sin huella.

1946: El buen pastor.

1945: Casablanca.

1944: La señora Miniver.

1943: Qué verde era mi valle.

1942: Rebecca.

1941: Lo que el viento se llevó.

1940: Vive como quieras.

1939: La vida de Emile Zola.

1938: El gran Ziegfeld.

1937: Motín a bordo.

1936: Sucedió una noche.

1935: Cabalgata.

1934: Grand Hotel.

1933: Cimarrón.

1932: Sin novedad en el frente.

1930-31: La melodía de Broadway.

1928-29: Alas.