Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- The Walking Dead será el juego que le hará la competencia en realidad virtual al Pokémon Go, luego de ser anunciado por AMC y Next Games.

En redes sociales ya circula el tráiler “Our World”, en el cual podrás combatir a los zombies cara a cara desde donde te encuentres. Al estilo del juego de Niantic, combatirás en las calles, en tu casa, en el lugar que quieras y cuando lo desees. El video muestra desde los caminantes hasta los protagonistas de la exitosa serie como Rick, Daryl o Michonne. “Our World” llegará este año tanto a dispositivos iOS y Android, pero no se sabe si tendrá algún costo Con información de agencias ljcr