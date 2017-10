Zamora, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).-La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino relacionada en el delito de homicidio calificado, registrado en el municipio de Tlazazalca en agravio de un menor de edad.



Agentes de la Dirección de Investigación y Análisis dieron cumplimiento al mandato judicial instruido en contra de Rafael C., quien de acuerdo con datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, el martes pasado privó de la vida a un adolescente de 15 años de edad.



Durante las investigaciones se estableció que el menor salió de su domicilio, ubicado en la población de Purépero, rumbo a la localidad de Acuitzeramo, municipio de Tlazazalca, en compañía del imputado y otros familiares para vender tierra.



En Acuitzeramo, el ahora detenido y la víctima se separaron del resto de las personas para realizar la venta; sin embargo, ingresaron a un inmueble abandonado, donde Rafael C. apedreó al adolescente, causándole lesiones que fueron determinantes para que perdiera la vida.



Derivado de lo anterior iniciaron las indagatorias y, tras establecer la responsabilidad de Rafael C., se solicitó orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional, que fue obsequiada y cumplimentada por los agentes policiales.



El ahora detenido fue presentado ante el juez de control a efecto de que sea resuelta su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.



FG