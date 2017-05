Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).-. La contingencia ambiental que ha azotado en los últimos días al Valle de México se mantendrá para este sábado, así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De acuerdo con un reporte de la CAMe, este 19 de mayo los índices de contaminación por ozono alcanzaron los 157 puntos, por lo que la fase 1 continúa.

Fue desde el pasado lunes que la dependencia activó la alerta por los altos índices de contaminación y en la semana no se ha levantado la alerta, por el contrario, se mantendrá por lo menos hasta este sábado.

Este periodo se ha convertido en la contingencia ambiental más larga en 18 años.

¿Por qué los contaminantes que producimos en el Valle de México no se están dispersando? Ve nuestro video 👇 #Fase1 #ContingenciaAmbiental pic.twitter.com/QRh02fTPfs — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) 18 de mayo de 2017

Restricciones vehiculares

Este sábado 20 de mayo, no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Todos los vehículos con holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación NON.

Todos los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento, no podrán circular.

Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. Excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON.

Además autoridades piden a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.