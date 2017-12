Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que el gobierno estatal había anunciado que el Centro de Interpretación Ruta Don Vasco volvería a abrir sus puertas en septiembre pasado, la secretaria de turismo en el estado, Claudia Chávez López aseguró que el espacio sigue en proceso de reparación y mejora para poder abrir durante el primer trimestre del próximo año.



En entrevista, la funcionaria comentó que el centro se dirige a través de un comité que lo integran dependencias estatales, el ayuntamiento de Pátzcuaro y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes decidieron ceder de manera temporal la administración del espacio a la Secretaría de Turismo del Estado, pero al llegar al lugar se encontraron con que requería mantenimiento y renovación de algunos equipos.



“Estamos de manera temporal con la reorganización del Centro de Interpretación Ruta Don Vasco, tenemos un plan de negocio para rescatar este espacio y sigua como emisor de los destinos e historia de los pueblos que integran la Ruta Don Vasco”, señaló.



Afirmó que los trabajos de mantenimiento y cambio de algunos equipos requirieron un presupuesto de dos millones de pesos, ya que gran parte del material audiovisual y aparatos no se encontraban en buen estado.



“Como durante algún tiempo no estuvieron en funcionamiento, algunos aparatos ya no funcionaban por falta de uso, tuvimos que gestionar algunos recursos para sacar el plan de negocios adelante”.



Una vez que finalice el plan de rescate, Chávez López dijo que la Sectur buscará hacer que el centro sea un espacio autosuficiente, pero seguirá a cargo del comité administrador.



Cabe señalar que el Centro de Interpretación Ruta Don Vasco cerró sus puertas en diciembre de 2016, cuando su anterior administradora Sandra Tovar denunció que había falta de apoyo y recursos para seguir operando.

FG