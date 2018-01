Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Seguiremos luchando hasta que se cumpla con el pago a todos los trabajadores de la Universidad“, declaró en rueda de prensa el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (Spum) Gaudencio Anaya Sánchez.

Detalló que tras la votación realizada el lunes en cada una de las delegaciones sindicales se acordó no retomar las actividades académicas en tanto no se cumpla con los adeudos ya que denunció que “aún hay compañeros profesores que nos reportan que no han recibido el cheque de la primera parte del aguinaldo”

Dijo además que se tiene registro de por los menos 200 catedráticos que no han recibido el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre “porque la autoridad impuso el pago mediante tarjeta de manera unilateral”.

Afirmó que de cumplirse el compromiso de pago total de las prestaciones de fin de año a todos los profesores el próximo jueves 25 “los profesores regresaremos a las aulas con el respaldo total a los compañeros trabajadores”, por lo que las clases podrían reactivarse esta misma semana.

Aún hay condiciones para salvar el semestre

A decir del dirigente del Spum, Gaudencio Anaya Sánchez el riesgo de pérdida del semestre en la Universidad Michoacana a causa del paro de brazos caídos que mantienen desde el pasado 31 de octubre es real pero aun puede evitarse.

“Existe el compromiso del trabajador, si se alcanza a salvar, aunque la decisión de una ampliación del calendario corresponde al Consejo Universitario, los catedráticos han externado la disposición de recuperar clase en periodo vacacional y fines de semana”, afirmó.

CA