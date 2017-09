Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, convocó a no caer en ofertas superficiales durante el proceso electoral que está a unas horas de que inicie de manera formal.

Lo anterior, lo destacó durante su intervención en el Segundo Informe de actividades legislativas del diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Wilfrido Lázaro Medina.

Ahí, Aureoles Conejo, dijo que el proceso electoral genera pasión, por ello, invitó a los asistentes actuar con responsabilidad y cuidar lo más importante que es el estado, “vamos a cuidar que no tengamos regresiones; no nos regresemos y no nos vayamos con la finta de promesas fáciles y soluciones al vapor” indicó.

Señaló que ha costado trabajo construir el país y el estado, por ello, manifestó que no se debe caer en ofertas superficiales ya que el costo, resulta muy alto.

“Sé que no será fácil, pero como lo hemos visto estos años será a través del diálogo encausar las diferencias, lo seguiremos haciendo, ya que la mayoría los que queremos es avanzar en lugar de regresarnos” puntualizó.

Por otra parte, Aureoles Conejo, refirió que debido a que desde hace varios años ninguna fuerza política es mayoría en el congreso local, se ha podido avanzar en diversos temas.

Mencionó que esto es lo que tiene que prevalecer, ya que se demuestra la madurez política y sobre todo se debe poner a Michoacán por encima de cualquier interés por legitimo que sea ya sea particular o de grupo.

“Eso nos obliga a poner por delante el interés del estado y se refleja en los resultados que hoy se tienen” refirió el mandatario estatal.

ljcr