Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Rápidamente se ha viralizado en las redes sociales un tutorial para usar WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, que una joven le creó a su abuela.

Melina Corbetto compartió en su cuenta de Twitter la idea que tuvo, bromeando al respecto:

“Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender”.

Asegura que su deseo es mantener contacto con su abuela y no perder comunicación, aunque están a kilómetros de distancia.

Este tutorial Melina lo tituló “Guía para el cel de Chicha”, por lo que su creatividad y dedicación fue muy popular entre los internautas que le aplaudieron lo hecho.

Con información de MVS Noticias.

