Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El creador de Bob Esponja, la famosa serie para niños, anunció que padece una enfermedad que hasta el momento no tiene cura.

A sus 55 años, Sthepen Hillenburg fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento degenerativo para el que aún no existe remedio.

Hillenburg compartió que pese a la enfermedad que le fue diagnosticada, él trabajará para seguir adelante con la serie que lo llevó al éxito en la pantalla chica.

Dicho mal ataca poco a poco las neuronas y parcialmente se va perdiendo movilidad en el cuerpo hasta que termina con la muerte de la persona que lo padece.

