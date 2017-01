Por: Len

Suiza (Rasainforma.com).- Cristiano Ronaldo se coronó este lunes con el Premio “The Best” al Jugador de la FIFA 2016 en la ceremonia de Zúrich.

"I can't forget this incredible year. Thanks for voting for me."@Cristiano is #TheBest 🏆https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/12evftD4FU

— FIFA.com (@FIFAcom) January 9, 2017