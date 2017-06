Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- “Tan feliz de poder tener los dos nuevos amores de mi vida” de este modo presento el futbolista Cristiano Ronaldo a sus dos mellizos, una niña y un niño.

La imagen publicada en sus redes sociales ha conseguido ya más de 2 millones de “me gusta” en su Instagram.

El futbolista aparece en la imagen, sentado en el sofá cargando a los dos pequeños.

Según la prensa portuguesa, los pequeños se llaman Mateo y Eva nacieron el 8 de junio de una madre que vive en la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el astro del Real Madrid no ha confirmado el nombre ni la fecha de nacimiento.

La llegada de los pequeños se produce días después de que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario total de 14,76 millones de euros.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 29, 2017