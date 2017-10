Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde este miércoles, los morelianos y uruapenses cuentan con una nueva opción para trasladarse hacia trabajos, oficinas, escuela y casas; Uber, la aplicación móvil de transporte con mayor crecimiento en el país durante el último año.

Con solo ingresar datos generales sobre el pasajero y forma de pago, cualquier persona puede solicitar a través de su teléfono móvil una unidad con solo poner el origen y destino, mientras se realiza el cálculo monetario por el servicio

Previo a la llegada de la unidad, el pasajero conoce de antemano el nombre, fotografía, modelo y número de placas del chofer, mientras el mapa avisa al usuario cuando el conductor llega al destino citado.

Al ser el primer día de operaciones en Morelia, el servicio llega a tardar hasta 30 minutos por la alta demanda de unidades, una vez que llega el chofer se activa la ruta que Google Maps fija para el destino.

El taxista de alrededor de unos 50 años, comentó que hasta las 12:30 ya llevaba 12 servicios brindados, algunos en la periferia y otros más cercanos al centro histórico; pero todos con pasajeros que le compartieron su punto de vista sobre la llegada de Uber a Morelia.

“Ha sido un día con bastante trabajo desde que arrancamos a las ocho de la mañana, fácil he realizado 12 servicios y lo que más comenta la gente es que ya esperaban el servicio en Morelia; sobre todo porque somos limpios y puntuales”.

Mencionó que para poder formar parte de la primera generación de conductores de la marca tuvo que pasar por una serie de requisitos como son exámenes médicos, psicológicos, carta de antecedentes no penales y documentación sobre su licencia de manejo y propiedad de unidad.

“Todas las pruebas se realizaron en una semana, nos dividieron en grupos de 25 personas y nos fueron seleccionando poco a poco para ver quienes estábamos aptos para el servicio, fue un proceso rápido”.

Más de una fuente de ingresos, el operador compartió que el hecho de entrar a Uber le genera una oportunidad para entretenerse y autoemplearse recorriendo la ciudad en su unidad.

“Me gusta manejar y veo este trabajo como un pasatiempo, claro que si le trabajas duro puedes vivir de esto, es como todo, entre más ganas le echas mejor te va”.

Ante la amenaza por parte de taxistas y líderes transportistas de boicotear e incluso incendiar unidades que prestan sus servicios a Uber, dijo que tienen el acuerdo de no dar pie a este tipo de actos que solo incentivan la violencia.

“Nosotros no nos vamos a confrontar con ninguna persona, no somos gente violenta ni de conflicto, cualquier cosa que pudieran tener no es con nosotros, es con la empresa”.

Tras unos cinco minutos más de viaje, el vehículo llegó al su destino, no sin antes pedir que se evaluara su servicio, ya que la plataforma reúne todas las opiniones sobre el trato del chofer, condiciones de la unidad y conformidad del servicio.

