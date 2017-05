Una catástrofe ambiental nos alcanza con un calor en aumento, va de la mano con la descomposición social de muerte e impunidad.

En nuestra experiencia de estos calores, percibimos un aumento cada año. No entiendo a quienes afirman que el calor ha aumentado en un grado en los últimos años.

Viví en la cuenca de Zirahuén la experiencia del campo ardiente, los montes en llamas. Al volver a Morelia nos envolvió el desierto de cemento con su calor sofocante. No vemos cómo los lagos se evaporan y se convierten en polvo que se levanta en tolvaneras nocivas. Es la sequía, la tierra estéril, la naturaleza en agonía.

Por otro lado, experimentamos la desolación y la ola de la violencia en la convivencia social, por el asesinato del papá, el hermano, los hijos, la violación de la esposa. Una experiencia de desastre y caos social que provoca el sentimiento de indignación por autoridades que no hacen la tarea, no hacen valer el estado de derecho. Un sentimiento infinito e indescriptible de impotencia.

Mientras tanto los legisladores despenalizan la muerte de los no nacidos, o se ocupan de las exigencias de ínfimas minorías de tendencias desviadas.

Estamos metidos en un problema inmenso, con múltiples facetas: el cambio climático y la devastación del medio ambiente y la convivencia social que se convierte en jungla y campos de sangre y muerte, en la tierra de nadie, bajo la ley del crimen.

No podemos hacernos ilusiones, el problema del cambio climático y del deterioro ambiental con la infinidad de expresiones no se va a resolver si antes no se arregla el problema de la ecología social y si no se recupera el alma humana y todos sus valores.

Es un problema que desarrolla sabiamente el Papa Francisco en su libro Laudato Si sobre el cambio climático. Conviene estudiar este libro para ser sabio frente a este problema.

Un hombre que tiene el alma erosionada porque se vacía de todos los valores humanos y divinos, sin principios morales ni conciencia nunca se va a preocupar por el hombre.

Hay que liberar el alma enajenada, rehén de un tirano implacable, insaciable, cruel, el ídolo del dinero. A los buscadores de los grandes negocios del aguacate, que tienen la pasión del oro verde, ganar enormes cantidades de dinero, cuántas veces sin tener una finalidad, sin saber para qué.

Para nada les importa el ecosistema, les da lo mismo acabar las fábricas de agua, los pinos y sembrar árboles que resecan la tierra.

Otros sirven al mismo tirano por otra vertiente, el ocio, el placer barato, la irresponsabilidad, el dulce hacer nada,”dolce far niente”, como quienes nunca están en su puesto, en el aula de clase y suspenden los trabajos con pretendidas celebraciones, no se saben ni qué celebra ni les importa si hay razón válida para celebrar. ¿Qué sentido tiene suspender labores por la batalla de Puebla? ¿Qué influencia real tiene ahora esa fecha en la lucha contra la corrupción? La celebración consiste en suspender ni siquiera se aprovecha para la formación cívica o el conocimiento de nuestra historia.

Tal vez por la magnitud del problema nos quedamos sin aliento y sin reacción. Hay que ser capaces de reacción. Un primer imperativo es no perder la conciencia crítica y tener conciencia de lo que estamos viviendo.

Eso nos lleva a reaccionar y no perder el sentido de responsabilidad histórica. Estamos esperando que el gobierno resuelva los problemas y ya vimos que a ellos no les interesa, que están ausentes de los grandes problemas y el país se nos desintegra en las manos.

¿Qué hacer? Sin duda, hay pequeñas acciones que puedes aportar como granitos de arena. Es un paso que tenemos frente a nosotros, tan simple y tan difícil a la vez, pasar de la inactividad al compromiso, a la acción.

Conviene reeducarse, optimizar la formación de la conciencia, crecer aprender a cumplir su misión de defensor de la creación y constructor de una sociedad democrática, fraternal, amigable con la naturaleza.

Urge llenarse de proyectos nobles, actuar y contagiar de ese fuego a tanta gente, sobre todo a los humildes, pobres, ignorantes que no sean burla de los candidatos busca-huesos.