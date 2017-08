En este 2017 el delito de robo de identidad ha crecido a niveles alarmantes. El uso de las tecnologías de la información nos ha llevado cada vez más a repartir nuestros datos personales por todas partes. Ya que al aperturar alguna cuenta en redes sociales, apps móviles, sitios de compras etc. nos solicitan nuestros datos, estamos ya acostumbrados a proporcionarlos, la mayoría de las veces, sin revisar los avisos de privacidad.

Existen términos como el Phising al cual la mayoría ya estamos acostumbrados y afortunadamente cada vez son menos las personas que caen en la estafa de responder correos electrónicos falsos o proporcionar claves personales por mail.

Así como somos usuarios de servicios tecnológicos cada vez estamos más informados y capacitados para no caer en estas estafas también los delincuentes buscan inventar nuevas y más sofisticadas maneras de seguir haciendo sus fechorías.

Justamente uno de estos nuevos métodos es el conocido como “VISHING” el cual es una modernización del Phising y te explico porque: El Phising es cuando te mandan correos falsos pidiéndote información personal. El Vishing es el phising pero con el uso de VoIP o telefonía IP. La telefonía IP es como la de los menús de los bancos que te dan las opciones habladas mediante grabaciones interactivas. Vishing significa Voice Phising.

La manera en que funciona es que primero recibes un mensaje (SMS) como si fuera una alerta de tu banco que te avisa que ha habido cargos no autorizados en tu tarjeta de crédito. A este tipo de mensajes se les llama “Smishing” que es SMS Phising.

Unos minutos después pueden pasar 2 cosas:

Puedes recibir la llamada de una supuesta operadora del banco que te confirma que tu tarjeta ha sido clonada y que le hicieron cargos no autorizados. Te indica que no te preocupes, que los sistemas del banco los detectaron y los pueden cancelar pero que para hacerlo necesitan validar que tienes la tarjeta en tu poder y que no se la prestaste a nadie. Para “comprobar” que efectivamente es tu tarjeta te piden los 16 dígitos del frente, la fecha de vencimiento y los 3 números que vienen al reverso a un costado del panel de firma. Posteriormente te piden que verifiques tus datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio a donde te llegan los estados de cuenta y tu correo electrónico. Una vez que proporcionaste toda la información te dicen que no te preocupes, que en ese momento todos los cargos quedan cancelados y todo sigue como si nada.

La otra cosa que puede pasar es que, en lugar de que te llame la supuesta operadora te llegue un segundo mensaje para que marques a un teléfono que supuestamente es del banco para que les confirmes si dichos cargos los hiciste tú o no. Cuando marcas a ese teléfono te contesta una grabación idéntica a la del banco con una opción para reportar cargos no reconocidos. Cuando presionas esa opción te contesta una supuesta operadora que sigue el mismo procedimiento que te platiqué en el párrafo anterior.

Ya sea mediante la opción 1 o la opción 2 los delincuentes ya obtuvieron tus datos y entonces sí pueden comenzar a realizar compras por internet con tu tarjeta o robar tu identidad para sacar créditos en bancos a tu nombre.

La realidad es que los bancos si cuentan con este tipo de alertas y efectivamente cuando realizas compras que difieren de tus hábitos de consumo te llegan a marcar para validar que eres tú quien las está haciendo y es de este tipo de servicios que los delincuentes se aprovechan.

Te paso unos tips que te permitirán identificar cuando este tipo de mensajes o llamadas son falsas y que están intentando hacerte víctima de Vishing:

Los bancos NUNCA te solicitan datos personales cuando ellos inician la llamada, es decir, cuando ellos te marcan. El banco ya tiene todos los datos tuyos que necesitan y los números de la tarjeta, el vencimiento y el código de seguridad o incluso el NIP por supuesto que no lo necesitan para nada.

Si te marcan para que confirmes una compra pídeles que te especifiquen el monto, la hora del cargo y el establecimiento. Si no te pueden dar alguno de estos datos entonces es una llamada falsa y si, por lógica, el importe del supuesto cargo es mayor a lo que tú sabes que tienes de disponible en tu tarjeta entonces la llamada es falsa.

Si recibes un SMS con una alerta de un cargo no reconocido NUNCA te metas en tu cel a los link que vienen en el mensaje ni marques al teléfono que ahí te están diciendo.

Si quieres comunicarte a tu banco UNICAMENTE llama al teléfono que viene al reverso del plástico y a ningún otro.

Si por descuido o distracción llamaste al teléfono que venía en el mensaje o recibiste la llamada de la operadora inmediatamente llama a tu banco y confirma que en su sistema quedó registrada esa llamada anterior. En caso de que no solicita la cancelación inmediata del plástico para que los que te chamaquearon no puedan usar tu información. El banco bloquea y cancela la tarjeta y te mandará una nueva con otro número. Se tratará de una reposición que te costará unos 100 pesos aprox pero te ahorrará muchos cargos no reconocidos.

Finalmente se disciplinado con tu tarjeta de crédito. Necesitas conocer tu límite de crédito, cuánto tienes disponible, activa las alertas de la tarjeta y asígnale límites de consumo diarios y mensuales. Todos estos son servicios que los bancos ofrecen de manera gratuita pero casi nadie los usa.

Si sigues estos tips y adicionalmente revisas tu buró de crédito regularmente será muy difícil que te conviertas en víctima de Vishing.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieres que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

Próximamente te diré las fechas para que conozcas las verdaderas finanzas personales.