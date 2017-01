El escenario del 2017 promete ser muchas cosas menos predecible. Ante esto, desde el punto de vista de las finanzas personales, toma bastante importancia el que tengamos capacidad de reacción en nuestro patrimonio. En caso de que contemos con un ahorro y sólo lo tenemos guardado no se te vaya a ocurrir dejarlo en el saldo de la chequera o de la tarjeta de débito, inviértelo para que mínimo mantenga su poder adquisitivo contra la inflación la cual se espera mucho más alta en comparación al 2016. La próxima semana platicaremos de las estrategias de inversión recomendadas para un año tan movido como lo será éste.

Regresando a la capacidad de reacción que comentábamos, si no cuentas con un ahorro entonces es importante que tengas alguna línea de crédito disponible por si las cosas se te complican. Para esto considera tener una tarjeta de crédito para emergencias la cual no debes andar cargando ni usar para absolutamente nada ya que solamente recurrirás a ella en caso de una complicación financiera. Si la sacas y no la usas no pasa nada, solamente deberás pagar la anualidad pero si consideramos que te toque pagar unos 600 pesos de anualidad bien valen la pena ya que contarías con un crédito listo para su uso sin realizar mayores trámites.

Ahora bien, así como todos estamos con la incertidumbre de lo que éste 2017 nos tiene preparado; los bancos están también tomando sus precauciones para evitar que el aumento de las tasas les pueda generar un impacto negativo en su cartera vencida por lo que, aunque no de manera oficial, van a estar ajustando sus criterios para el otorgamiento de crédito y es por esto por lo que se vuelve relevante que cuides mucho tu reputación como cliente bancario, es decir, cuida tu buró.

Si eres muy descuidado con tu buró, eres de los que paga fuera de tiempo y no presentas un comportamiento adecuado esto te puede cerrar las puertas cuando necesites en realidad un financiamiento así que te paso unas pequeñas recomendaciones para que no te vayas a quemar como cliente:

Se realista con tu capacidad de pago y consume responsablemente. No quieras aparentar que eres el hijo perdido de Slim y quieras comprar hasta la Catedral si te la dan a meses sin intereses. Recuerda que una tarjeta es un medio de pago mas no un ingreso extra; si te los gastas como si fuera una lana adicional que ganaste, al momento del pago no vas a tener de dónde. Lo mismo pasa con las promociones a meses sin intereses, no porque un pago te quede pequeño te vayas con la finta. Suma todos los pagos mensuales pequeños que debes hacer de las promociones que adquiriste ahora el fin de año y verás que ya no es tan poquito.

No rebases tu límite de crédito de las tarjetas. Si el saldo de tu tarjeta comienza a subir de manera constante y llegas al tope, el día de corte al momento que te contabilicen los intereses vas a rebasar tu límite de crédito. Hay algunas tarjetas que todavía cobran comisión por exceder el límite de crédito y además, si lo excedes se interpreta que es porque no tienes para pagar lo que podría perjudicar tu estatus como acreditado.

Nunca pagues solo el mínimo ya que éste monto corresponde en un 90% a los intereses del periodo por lo que si solamente pagas el mínimo vas a tardar años en terminar de pagar y al final el monto pagado sería varias veces la deuda original lo que implica que, literalmente, le regalaste muchísimo dinero al banco.

Paga puntualmente y nunca dejes de pagar. Es válido que alguna vez se te haya pasado la fecha de pago y te atrasaste pero ya de que te pase 10 de los 12 meses del año ya te quema como cliente. Recuerda que se trata de fecha límite de pago no fecha única de pago por lo que si tu recibes tu quincena el 14 y tu fecha límite es el 20 no te esperes hasta ese día y paga desde antes no vaya a ser que ese día haya marcha o algo pase y no puedas pagar. Usa la tecnología y paga desde tu computadora o desde tu celular para que no vayas a perder el tiempo a la fila del banco. Si por alguna razón no alcanzaste a pagar el día que te tocaba como límite paga al día siguiente, te van a cobrar comisión pero no te vayas a esperar hasta el próximo mes porque tu buró impactará tu calificación bastante.