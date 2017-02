Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Salen al escenario Faye Dunaway y Warren Beatty para entregar el último y más importante premio de la noche, mejor película, resulta ser para La La Land… sube al escenario el elenco, pero oh sorpresa, se había anunciado mal al ganador, en realidad ganó Moonlight.

El terrible error ocurrido el pasado domingo en la 89 entrega de los Premios de la Academia pasó a la historia y ya hay culpable, se trata de Brian Cullinan, encargado de entregar los sobres con los nombres de los ganadores de cada categoría.

De acuerdo con el Wall Street Journal, Cullinan se la pasó haciendo comentarios en Twitter toda la noche, e incluso antes del error se tomó una foto con la actriz Emma Stone y la publicó, por lo que tal ajetreo hizo que entregará el sobre incorrecto al actor Warren Beatty.

#TBThursday – 87th Oscars Red Carpet. Our PwC group pic gets photo bombed first by Chrissy Teigen then hubby, John Legend. #pwc #Oscars pic.twitter.com/ETijDf3Xk9

— Brian Cullinan (@briancullinan_) February 24, 2017