Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Cynthia Klitbo, Maribel Guardia y Ninel Conde se vieron inmersas en la polémica luego de que en la presentación de la obra de teatro Las arpías surgiera una discusión por “la falta de compromiso de las actrices”.

Cynthia tomó el micrófono y acusó que para ella es muy difícil acoplarse al ritmo de trabajo de esta obra dado que sus compañeras tienen otros compromisos que atender.

“Me resulta difícil tratar de acoplarme a una puesta donde hay compromisos por parte de mis compañeras”, a lo que Maribel Guardia pidió que se señalara de quién se hablaba: “Pero a ver, ¿no han venido a ensayar Victoria Ruffo, Ninel o yo, o por quién lo dices?”.

Ante el cuestionamiento de Maribel Guardia, Cynthia confirmó que sí son ellas de las que hablaba, y una vez Guardia se metió al quite: “Sin embargo cuando ensayamos yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes”, le dijo a Klitbo.

Por su parte, Ninel Conde se mostró irónica y reconoció que sí faltaría en fechas próximas a ensayar por atender una gira que realizará en los Estados Unidos.

jcms