Ciudad de México (Rasainforma.com).- Los seguidores de la famosa saga “Harry Potter” han criticado a la autora J.K Rowling por aceptar la presencia de Johnny Depp en la nueva película Animales fantásticos y dónde encontrarlos: Los Crímenes de Grindelwald. Esto, debido a la acusación de violencia intrafamiliar que enfrenta Depp.

Amber Heard, la modelo y exnovia del actor publicó una foto de los golpes que le propició.

Por su parte, Daniel Radcliffe, el actor que le dio vida a Harry Potter en las ocho películas que componen la saga, habló sobre esta polémica en una entrevista con Entertainment Weekly.

Radcliffe señaló “es algo muy difícil para mí” y agregó que quiere apoyar a los productores, quienes le dieron “un gran comienzo en la vida y un trabajo increíble”.

Además, agregó “Puedo ver por qué la gente está frustrada con la respuesta que recibieron. No estoy diciendo nada que alguien no haya dicho ya- y esta es una analogía extraña de dibujar – pero en en la NFL, hay muchos jugadores arrestados por fumar marihuana y se tolera porque son jugadores muy famosos. Supongo que lo que me llamó la atención fue que tuvimos un actor que fue amonestado por la marihuana durante la película original de “Potter”, así que, obviamente, la acusación contra Johnny es mucho más grande que eso”.

Daniel Radcliffe se refiere a Jamie Waylett, quien tuvo un papel secundario en seis películas de Harry Potter y en 2009 fue despedido de la saga luego de ser detenido por cultivar marihuana.

Cabe mencionar que la autora, Rowling ya habló del tema hace un mes, mediante su página web personal: “Basándonos en nuestra comprensión de las circunstancias, los realizadores y yo no solo nos sentimos cómodos con nuestro casting original, sino que realmente nos complace tener a Johnny interpretando a un personaje importante en las películas”.

La película precuela de Harry Potter, Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald se estrena en Estados Unidos el 16 de noviembre de 2018.

