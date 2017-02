Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- De “ridícula”, calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la decisión de un juez estadounidense de suspender el veto migratorio temporal que él había impuesto a siete países de mayoría musulmana y refugiados.

Este sábado y a través de su cuenta de Twitter, aseguró que acabará “anulado” y que no aplicarlo causará “grandes problemas” en el país.

“La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada”, escribió el magnate.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

Además en la misma red social, compartió que “Cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad”, es un “¡gran problema!”.

Trump reforzó su idea escribiendo que “ciertos países de Medio Oriente”, a los que no identificó, “están de acuerdo con el veto”, porque “saben que si se permite la entrada a cierta gente será (provocará) muerte y destrucción”.

Es de recordar que la noche de este viernes un juez de suspendió el veto que el mandatario estadounidense, impuso el pasado 27 de enero, por lo cual el gobierno a comunicó a las aerolíneas que ya pueden aceptar de nuevo a todos los pasajeros.

El nuevo presidente ya había emitido el viernes por la noche una primera reacción a la decisión del juez, al escribir en su cuenta de Twitter: “¡Tenemos que mantener al ‘diablo’ alejado de nuestro país!”.

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security – big trouble!

