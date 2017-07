Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empate a cero goles ante los Rayados de Monterrey en el primer partido de local no dejó del todo satisfecho al entrenador de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, pues reconoció que hace falta trabajar en la zona ofensiva del equipo para poder crear más oportunidades de gol.

“Me quedo tranquilo porque enfrente teníamos a un gran rival, pero no me gustó tanto el funcionamiento, en eso sí tengo que ser bien claro y honesto con mis jugadores; yo creo que nos quedamos muy cortos en cuanto a la generación de fútbol al ataque, nos defendimos bien, pero para atacar nos hizo falta”, enfatizó el estratega en conferencia de prensa al finalizar el encuentro en el estadio José María Morelos y Pavón.

Hernández Ayala consideró que pese a que fue un partido parejo ante uno de los candidatos a pelear por el título, La Monarquía debe mejorar principalmente en la posesión del balón.

“Todavía quiero que nuestro equipo tenga más la pelota y que funcione mejor el ataque, la realidad es esa, no estuvimos a la altura de lo que yo esperaba”, insistió el entrenador del club rojiamarillo.

Señaló que durante los 90 minutos ambos clubes tuvieron jugadas claras para hacer una anotación y quedarse con la victoria, “sin embargo el empate está ahí, ninguno de los dos equipos fuimos capaces de concretar, por las circunstancias que hayan sido, pero sí creo que no tuvimos certeza en las áreas”.

El técnico explicó que el delantero Raúl Ruidíaz inició el partido como suplente porque no está bien físicamente, pues apenas viene saliendo de una lesión de la rodilla que lo obligó a abandonar la concentración de Monarcas para continuar su recuperación en Morelia, pero, dijo, en cuanto se recupere será una pieza fundamental en su esquema.

“Ruidíaz no está al cien por ciento, si no estuviera dentro de la cancha, no está del todo bien, se perdió parte de la pretemporada con nosotros por venir a recuperarse, tendremos que dosificar y llevarlo de a poco”, apuntó.

Aldo Rocha con fractura en el quinto metatarsiano

El entrenador Roberto Hernández informó que el mediocampista Aldo Rocha tuvo que salir de cambio al minuto 32 por una fractura en el quinto metatarsiano, por lo que esperarán para saber cuánto será el tiempo que estará fuera de las canchas.

“Es lamentable lo que le sucedió porque está fracturado del quinto metatarsiano, vamos a ver qué es lo más recomendable, regularmente procede a hacer una cirugía, vamos a evaluarlo bien y ver lo qué sucede”, lamentó Roberto Hernández.

Monarcas Morelia apenas en el pasado Régimen de Transferencias hizo válida la compra del mediocampista Aldo Rocha, quien provenía del Club León y que en el torneo Clausura 2017 se convirtió un jugador clave en el equipo al disputar 14 de 17 juegos.

