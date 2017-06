Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aficionados morelianos coincidieron en que fue decepcionante el desempeño que tuvo la Selección Mexicana y provocó la derrota por marcador de 4-1 ante su similar de Alemania, resultado con el que quedó eliminado en la semifinal de la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Pese a que el juego se disputó a las 13:00 horas, tiempo de México y horario de oficina, no fue impedimento para que algunos hinchas observaran el encuentro y analizarán el desempeño del Tri.

“Me pareció que la selección no jugó a nada; no creí que jugando así llegará a la final contra Chile; fue un partido muy malo”, opinó José Abraham Arriaga, aficionado de 30 años, quien vio el partido en las instalaciones de su trabajo.

Para un grupo de seguidores del combinado mexicano, el director técnico Juan Carlos Osorio es el principal responsable de la eliminación de la Copa Confederaciones al implementar las rotaciones en el equipo en torneos importantes.

“La principal razón de la eliminación son las ‘benditas’ rotaciones, porque no generan competencia interna a tus jugadores, no hacen que se esfuercen y no haces que se ganen un lugar, por eso no se consiguen los resultados”, expresó Carlos Iván Botello, estudiante de 20 años, que aprovechó sus vacaciones para ver el torneo veraniego.

Otros aficionados consideraron que los jugadores son los principales responsables de que México no haya podido llegar a la final del torneo de FIFA.

“Los jugadores también dejaron mucho que desear, les faltó ganas y entusiasmos, parece que no les motiva a jugar”, compartió la joven estudiante Karla Cázares.

La expectativas que se generaron en medios de comunicación deportivos en torno al Tricolor días previos al partido de semifinales contra una Alemania ‘B’, también fue una razón para que aficionados terminaran molestos al finalizar el encuentro.

“La culpa es de ustedes los periodistas, que no entienden que los partidos se juegan dentro de la cancha y no afuera”, comentó Hugo Silva, quien es maestro de preparatoria.

La Selección Mexicana de futbol enfrentará el próximo domingo 2 de julio a su similar de Portugal, en partido por el tercer lugar.

jcms