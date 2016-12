Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decisión de no amentar la tarifa del agua para el próximo año en Morelia, no fue una decisión fácil considerando las vicisitudes financieras por las que atraviesa el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), sin embargo se hizo consciente de la situación económica del país y se priorizó el no agraviar la economía de los habitantes del municipio, aseguró el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Los ciudadanos “no tienen por qué pagar las consecuencias de dicho escenario… como hemos hecho en este año, en 2017 seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios en materia de contención del gasto en estrecha coordinación con el OOAPAS en beneficios de los morelianos y estamos valorando las mejores alternativas para hacer frente a esta situación, por lo pronto los ciudadanos no tendrán que preocuparse por el incremento de una tarifa más de los servicios el siguiente año”, acotó.

El edil resaltó tal como se realizó este 2016, durante los meses subsecuentes continuarán con las acciones de saneamiento de la paramunicipal, a través de la optimización del proceso de cobranza, gestión de recursos y regularización de tomas clandestinas, en tanto que a la par se evalúan nuevas estrategias para el fortalecimiento económico del organismo operador.

Cabe recordar que fue el 31 de agosto del año en curso que el Cabildo aprobó por unanimidad el no incremento a la tarifa del vital líquido, mientras que noviembre pasado, también por decisión unánime el cuerpo colegiado avaló en la Ley de Ingresos una actualización de los conceptos referentes al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), con la intención de precisar la definición de colonias y la integración de las mismas, es decir, a las tarifas que le corresponden a cada zona, sin realizar algún aumento.

Martínez Alcázar refirió además que la intención es que la comuna moreliana pague lo que corresponde, sin afectar a los grupos más vulnerables, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida del grueso de la población.