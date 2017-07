Por: Antonio Aguilera/ @gaaelico

Morelia, Michocán (MiMorelia.com).- Para Ignacio Mendoza Jiménez, el abogado de José Manuel Mireles Valverde, sus llamados a los habitantes de Tepalcatepec a tomar las armas e impedir los operativos de las fuerzas federales, se derivan de información imprudente y poco precisa que recibió en el momento en el que los pobladores rodeaban a los militares, por ello consideró que el fundador de las autodefensas “sobrerreaccionó” (sic), pero indicó que con sus declaraciones, Mireles no quebrantan las medidas cautelares que permitieron llevar su proceso el libertad.

Mendoza Jiménez indicó que como defensor del doctor Mireles no comparte sus declaraciones, manifestó, que va a sugerirle asumir posturas más prudentes al respecto, sin embargo reiteró que por parte del gobierno estatal es donde debe caber la prudencia y la capacidad de conciliación, ya que la pacificación de Michoacán no se logrará con el uso de la fuerza.

“Los señalamientos de Adrián López Solís (quien consideró irresponsables los llamados de Mireles a tomar las armas) son respetables, pero no es la postura que debería de tomar un secretario de gobierno, el cual debe apelar a la prudencia y tender puentes de diálogo, conjuntar visiones y no confrontarlas. Por su parte, al secretario de Seguridad Pública (Juan Bernardo Corona) hay que recordarle que él no es la instancia legal para hacer exhortos al juez del caso Mireles. Es el gobierno el obligado por la constitución a lograr la paz y la tranquilidad en la Tierra Caliente y no el doctor Mireles”, enfatizó.

Añadió que acorde a las medidas cautelares dictadas por el juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán con sede en Uruapan, José Manuel Mireles no quebrantó de ninguna forma las disposiciones del juzgador, por eso no puso en riesgo su proceso legal que lleva en libertad.

Las medidas cautelares que permiten que José Manuel Mireles puede seguir su proceso en libertad son: no salga del país y de Michoacán, pagar 30 mil pesos, -la cual ya se cubrió- ir cada mes al juzgado a firmar y no tener contacto con testigos de cargo o peritos que participen en su caso.

Ignacio Mendoza indicó que mientras se desarrollaban las acciones la tarde del martes en Tepalcatepec, Mireles Valverde recibió información “impudente, y tal vez no haya sido la más precisa, seguramente lanzó este llamado a organizarse, porque la información que tal vez él tenía era de una agresión de algunas personas, en contra de la población de Tepalcatepec. En un segundo video, solicita que sean cautelosas las autoridades, porque al final de cuentas hay un equilibrio muy endeble en la Tierra Caliente de Tepalcatepec”.

Agregó que en toda la tierra caliente no ha habido un proceso real de pacificación, y que hasta el momento el gobierno sólo ha recurrido al uso de la fuerza y no al trabajo de conciliación para reconstituir el tejido social. “Hay que recordar que en esa zona de Michoacán y del país, se registraron más de 8 mil armas del Ejército, de manera irregular, y hay muchas historias que no han acabado”.

Al final, Jiménez Mendoza enfatizó que el exvocero de las autodefensas de Tepalcatepec puede, como cualquier mexicano o imputado, ejercer su derecho a la libre expresión, derecho que no le puede ser restringido, ya que es irrenunciable.

