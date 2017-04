Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- México fue reconocido como país libre de tracoma como problema de salud pública, con lo que se convierte en el primer país de la región y el tercero del mundo en alcanzar dicha meta.

En una ceremonia realizada en los patios de la Secretaría de Salud, las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) entregaron a autoridades mexicanas el distintivo.

José Narro Robles, titular de la SS recibió de manos de Carissa Etienne, directora de la OPS, el documento que acredita que el país se encuentra libre de esta enfermedad, principal causa de ceguera infecciosa.

En su participación, Carissa Etienne recordó que en octubre del 2015, México recibió el reconocimiento por parte de esta organización por la eliminación de la oncocercosis. Dos años después, la del tracoma.

Por su parte, el secretario de Salud, José Narro Robles, agradeció a los grupos de brigadistas de Chiapas y Oaxaca por su trabajo, muchas veces anónimo, que ha tenido eficiencia y contribuido al logro de ambos reconocimientos.

“Si no hubiéramos tenido la motivación y el compromiso de los trabajadores de la salud a lo largo de muchos años, y si no hubiéramos sido capaces de motivar la participación de la comunidad, no hubiéramos tenido este momento”, reiteró.

Asimismo, durante la ceremonia se hizo entrega de 20 reconocimientos a brigadistas integrantes de los Programa Oncocercosis y Tracoma de Chiapas y Oaxaca.

Según la Organización Mundial de la Salud, “el tracoma es la principal enfermedad infecciosa causante de ceguera a nivel mundial. Está causada por un microorganismo intracelular obligado llamado Chlamydia trachomatis. La enfermedad se transmite por contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas, especialmente niños pequeños que son reservorio de la infección”.

jcms