Suiza de Nyon (Rasadeportes.com)- Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champion League, donde quedaron listos los juegos de octavos de final que se celebrarán a mediados del mes de febrero de 2018.

Lo partidos que más destacan son el Barcelona vs Chelsea, Paris vs Real Madrid y Tottenham vs Juventus.

Por su parte, el Porto de Portugal, donde militan los mexicanos Héctor Herrera, Miguel Layún, Diego Reyes y Jesús ´Tecatito´ Corona, chocaran contra el Liverpool de Inglaterra. Mientras que AS Roma de Héctor Moreno se enfrentará al Shakhtar.

Los encuentros de ida de los octavos de final se jugarán el 13-14 y 20-21 de febrero, y los de vuelta serán el 6-7 y 13-14 de marzo.