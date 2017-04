Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- Elías Ibarra Torres, nuevo secretario de Salud del estado de Michoacán, señaló que deja el municipio de Huetamo en mejores condiciones que como lo recibió, por lo que deja en paz el cargo de presidencia municipal para servir a la ciudadanía desde otro puesto.

“El pueblo está tranquilo, se generó bienestar, hay empleo, dinero circulante, hay una inversión histórica en el estado en obra pública de mil 600 millones de pesos, sólo en año y medio, cuando el recurso promedio para este rubro es de 60 millones anuales”.

El funcionario destacó que se alinearon recursos internacionales y nacionales con los municipales y de la Iniciativa Privada en obras como la presa de El Chihuero y la Ciudad de la Mujeres.

Asimismo señaló que las obras que están inconclusas en este momento se realizarán en tiempo y forma puesto que ya está el recurso disponible.

“Se está construyendo, se están pavimentado calles, todo sigue. Están por llegar ocho millones de pesos para el rastro, que no alcanzaré a arrancar, pero que gestioné y ya vienen igual que cinco millones y medio de pesos para la calle 5 de Mayo y otros siete millones de pesos para otras obras, como la calle Cecilio García, agua potable para una comunidad y la unidad deportiva”.

Sin embargo, señaló, que espera que quien lo sustituya en el cargo sea una persona dispuesta a “tocar puertas” para hacer gestiones de recursos.

“Esta nueva encomienda la recibo con mucho gusto, con sentimientos encontrados, y me hubiera querido quedar, pero le va ir mejor a Huetamo, le voy a ayudar desde donde estaré y además no lo dejo solo porque se queda un personal muy capaz”.

Señaló que espera que se le nombre representante del gobernador de la zona para ser facilitador de gestiones con los presidentes municipales, encomienda que actualmente tiene Fabiola Alanís, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.

Aclaró que por el momento no renuncia al cargo, sino que pide una licencia hasta por 60 días que le permite la ley.

De las deudas que tenía el ayuntamiento referente a laudos perdidos, multas y recargos por impuestos sin pagar o por faltas de adecuaciones, fueron en un 90 por ciento.

El problema más grave que vio es que 90 por ciento de las familias del pueblo no paga el servicio de agua a pesar de que se ha trabajado para incrementar el drenaje, lo cual pone en peligro a su servicio de agua potable.

“Me voy satisfecho, pero no contento, porque siempre es mejor terminar, pero no me voy por una cuestión personal o económica, sino porque son retos que uno tiene que asumir para ayudar al estado”.

