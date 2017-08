Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comisionado de seguridad en el municipio, Bernardo León Olea, afirmó que de acuerdo con la más reciente encuesta de parametría se registra una disminución en la comisión de delitos en el municipio de más de 40 mil.

En entrevista, refirió que de acuerdo con las cifras de 2016, se registraron 171 mil delitos al mismo mes en que este año se han matriculado 126 mil delitos.

Aseveró que “todos los delitos han bajado” con excepción del robo de vehículos, pero refirió que las cifras exactas serán dadas a conocer en próximos días cuando se hagan públicos los pormenores de la encuesta, en los puntualizó se registra disminución importante en la comisión de homicidios en relación con el año pasado.

León Olea comentó que este avance se refleja también en los índices nacionales pues “Morelia era la ciudad número 17 y ahorita 41 en el ranking nacional de delitos”.

Aunque reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad. Indicó que “estamos mejorando, hablar de eso siempre es delicado no estamos diciendo lo que no es verdad, no se ha acabado pero vamos mejorando y las estrategias ha tenido resultados”, dijo.

En ese sentido, comentó que “las claves de las estrategias es no estarlas cambiando cada cinco minutos, sino mantenerlas hasta las ultimas consecuencias y ver sus resultados”, finalizó.

