Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con señalamientos de imprecisión en los compromisos hechos por gobierno del Estado ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte), el secretario general de la misma, Víctor Manuel Zavala Hurtado anunció que las movilizaciones continuarán sino se ponen fechas concretas a la solución de los pendientes que se han externado en un pliego petitorio.



En rueda de prensa realizada este sábado, el representante de la sección XVIII argumentó que “vemos una falta de voluntad política por parte de gobierno del estado, nos sentamos al diálogo pero no recibimos respuestas concretas a nuestro pliego petitorio de 29 puntos, no hay concreciones específicas sobre el cumplimiento a cada uno de ellos”.



Señaló que de manera inmediata se pide se pide a las autoridades estatales el cumplimiento de 18 de los puntos integrados en dicho documento, entre los que destacan el pago de bonos, el cese a la represión física y administrativa, la contratación de egresados de las normales y el pago a los mismos que fueron registrados como trabajadores eventuales y no han recibido el salario correspondiente.



Respecto a las declaraciones hechas por parte del secretario de gobierno, Adrián López Solís en relación a que a la Cnte Se les adeuda 450 millones de pesos y será lo que se pague, Zavala Hurtado indicó que es la autoridad a la que le corresponde llevar las cuentas.



“Nosotros sólo estamos demandando el cumplimiento de pagos ya devengados, el registro de a cuánto asciende esos adeudos no nos toca a nosotros le toca a la autoridad, y lo que pedimos es que se entable una mesa en la que se concreten cosas, que no sea sólo de plática y podemos conciliar el pago de las prestaciones, no pediremos más de lo que nos toca”, declaró.



Refirió además que entre las demandas externadas de manera formal a la autoridad Estatal se encuentran varias de tipo administrativo “no sé porque siempre salen a declarar lo del tema económico, no todo se trata de dinero hay muchos temas de carácter político y administrativo que pudieran solucionarse de manera inmediata y no son atendidos”.



El secretario general de la sección XVIII de la Cnte anunció además que se hará entrega del documento de la contrapropuesta gobierno del estado este mismo sábado, por lo que darán de plazo hasta el próximo lunes para obtener una respuesta y de no tenerla retomarán las acciones de protesta el próximo martes sin descartar ningún tipo de manifestación.

