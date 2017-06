Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una jornada de ayuno a un costado del acceso principal de Palacio de Gobierno, María Sandra García Chávez, mamá del estudiante normalista Brandon detenido desde el pasado 20 de abril demanda la liberación de su hijo pues asegura es inocente ante los cargos de robo e incendio de unidades que se le imputa.

Con lágrimas en los ojos la señora afirma que el tema de su hijo “se ha vuelto político” pues desde que fue iniciado el proceso en su contra se presentaron pruebas de que el joven se encontraba en la ceremonia de clausura de estudios el pasado 18 de julio de 2016, cuando según el expediente de su caso cometió el delito de que se le imputa.

A casi dos meses de que fue detenido, la señora María Sandra afirma que desde el primer momento ha habido irregularidades en el caso pues el joven fue tenido en un retén de revisión vehicular que se encontraba en las tarascas en la capital michoacana mientras se dirigía a almorzar junto a su padre y su hermano.

Denunció además que “No está siendo tratado como preso político, sino que está recluido como delincuente y él tiene mucho miedo dice que tiene que dormir hasta con sus tenis abrazados por temor a que se los quiten”.

García Chávez comentó además que están a la espera de la resolución del amparo interpuesto por sus representantes legales, que son los abogados de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación.

Mientras, afirmó que hará su propia lucha en busca de la liberación de su hijo y por ello inició este día la jornada de ayuno en demanda de atención de autoridades estatales.

“Estoy aquí en espera de que me pueda atender el licenciado Adrián de gobernación, no sé cómo se apellida pero me han dicho que él me puede ayudar a resolver la situación de mi hijo. Yo ya estoy desesperada y quiero que Brandon regrese a casa pues el proceso que se le imputa ya le había sido retirado y se mantenía firmando cada semana en La Mira pero se le volvió a señalar por lo mismo y ahora sí está detenido”, comentó.

Brandon es estudiante del CAAM y desde el momento de su detención el pasado 20 de abril organizaciones civiles como la CNTE, los normalistas incluso la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) a han emprendido movilizaciones en demanda de su liberación.

