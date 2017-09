Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Monarcas Morelia, Álvaro Dávila, consideró que se debe disminuir la cantidad de juegos por torneo para evitar la acumulación de partidos, luego de que en octubre se tendrán que reanudar los Octavos de Final de la Copa MX y la Jornada 10 de la Liga MX, después de que se suspendieran a causa del sismo con magnitud de 7.1 grados.

“Se hace un buen esfuerzo y a veces no está en tus manos o que sea por ineptitud que no se programen bien los juegos, hay muchos compromisos, hay luego equipos que comienzan a avanzar y no saben si van a calificar o no, hablando de copa o de liga; además hay torneos internacionales, las fechas FIFA; no es nada sencillo, son cada vez más compromisos, yo si creo que habría que disminuir el tipo de compromisos”, declaró a medios de comunicación el directivo michoacano.

Después del sismo del 19 de septiembre, el pasado martes se reanudó la Liga, pero la próxima semana volverá a ser suspendida debido a la eliminatorias mundialistas de FIFA, situación que para el presidente de Monarcas afecta el nivel de la Liga MX.

“Han sido demasiadas pausas, esta última totalmente justificable (por el terremoto), no quiero decir que las otras no; pero sí afecta a la Liga, en general a todos, porque no terminas de tomar ritmo, no tienes a los jugadores al cien, se distraen, la verdad, sí afecta mucho”, señaló.

Pese al complicado que tendrá el equipo michoacano en octubre, Álvaro Dávila aclaró que al interior de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se trabaja para tener un mejor calendario en el campeonato local.

“Yo estoy en el comité Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y se le dan mil vueltas a las posibilidades que nos presentan las personas encargadas de hacer los calendarios, y la verdad hacen un buen esfuerzo, pero es prácticamente imposible y tendrías que adivinar quién va a llegar a la final”, manifestó.

El directivo del club michoacano agregó que los equipos mexicanos deben “aprender a convivir con eso y los jugadores deben estar más preparados para enfrentar más juegos, en Europa juegan dos partidos a la semana y nadie se queja, acá somos un poco más cómodos”.

Monarcas Morelia enfrentará este viernes 29 de septiembre a Xolos y luego de la Fecha FIFA, el 14 de octubre visitará a Chivas de Guadalajara, entre el 17 y 18 de octubre jugará la Jornada 10, que fue suspendida, ante el Atlas, el 20 de octubre está programado el juego contra León, entre el 24 y 25 de ese mes tendrá los Octavos de Final de la Copa Mx contra Tijuana, y el 29 de octubre se medirá ante los Diablos Rojos del Toluca.

