Por: Len

Inglaterra (Rasainforma.com).- La banda Depeche Mode anunció este miércoles en redes sociales, que lanzará su nuevo álbum Spirit el próximo 17 de marzo del 2017.

New #DepecheMode studio album Spirit out globally March 17th on @ColumbiaRecords. pic.twitter.com/88eEMHchz2

— Depeche Mode (@depechemode) 1 de febrero de 2017

La agrupación inglesa publicará este 3 de febrero el sencillo Where’s the revolution, el primer anticipo de Spirit, que se publicará íntegro al siguiente mes. Se trata del primer material inédito de la banda británica desde 2013, cuando estrenaron Delta Machine.

El disco ha sido producido por James Ford, miembro de Simian Mobile Disco y colaborador con otros artistas como Foals, Florence & The Machine y Arctic Monkeys.