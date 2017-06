Morelia, Michoacán (Boletín).- Con la apertura de la Unidad de Medicina Familiar 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al poniente de la Ciudad, los servicios otorgados en la Unidad de Medicina Familiar 80 han mejorado en beneficio de la derecho-habiencia, ya que, de un promedio de 150 personas que conformaban la Unifila, hubo una reducción a sólo 40 personas que esperan por turno en dicha fila, donde además, su desocupación total no excede de las 12:00 horas en el turno matutino, ni de las 18:00 en el turno vespertino, informó el director Sergio Martínez Jiménez.

La migración de los 48 mil derechohabientes ha reducido de manera considerable el servicio de atención médica en las jornadas sabatinas, pues de 30 consultorios, ahora con 28 se atiende la demanda de atención, misma que oscila entre 23 y 24 pacientes por consultorio. Así mismo, las filas de farmacia y archivo clínico se redujeron en 50 por ciento y creció la oportunidad de dar más apertura en el servicio de Rayos X y servicio dental, aseguró Sergio Martínez, y “ya que el recurso humano de la UMF 80 es el mismo, tenemos el compromiso de mejorar estrategias para mejorar la atención en todos los servicios”, afirmó.

Con estas mejoras se ha hecho necesario hacer replanteamientos para los derechohabientes también, pues si antes era costumbre que llegaran a las 06:00 horas para la atención en medicina familiar, ahora se les está informando que las 7 de la mañana es una buena hora de llegada, y las 13:00 horas para el turno vespertino, a fin de que no pasen tiempo innecesario en la clínica, ni se vea saturado el edificio.

Al cuestionar si aún llegan pacientes de la nueva UMF 84 por atención médica erróneamente, el médico Sergio Martínez informó que son muy pocos los casos, que son orientados y que ya no se les brinda atención médica como se hacía en un principio, puesto que si requieren tratamiento, incapacidad o cualquier trámite, ya no es posible otorgárselos, pues con la migración electrónica, el sistema no permitiría la dotación de éstos.

Finalmente, Martínez Jiménez hizo hincapié en que la Unidad de Medicina Familiar 84 de Tacícuaro opera ya de manera muy integral con servicio de farmacia, que surte cualquier medicamento de transcripción, ultrasonido, mastografías y con un consultorio de enfermería por cada consultorio de medicina familiar, a diferencia de esta unidad, en la que operan tres consultorios de medicina familiar por cada uno de enfermería, y más importante aún, atendida por médicos con especialidad en Medicina Familiar, sin mencionar el mobiliario y equipamiento nuevo y moderno, lo que sin duda resultó benéfico para los derechohabientes migrados.