Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado compartió hace unos días una foto de su outfit del día en su cuenta de Instagram, con lo que no contaba era con las críticas que le iban a llover debido a su peso.

En la imagen aparece en una entallada falda y una blusa roja de encaje, lo que llamó la atención fue su silueta sumamente delgada y una reducida cintura.

“Bajaste de peso y te hiciste lipo”, “No manches la verdad me gustabas más antes”, “No me gusta como se ve… super flaquisima y no le favorece a su fisico”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.

Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 6:38 PST

Algunos otros usuarios comentaban que seguramente la imagen había sido retocada con Photoshop, pues en otras imágenes recientes no tenia las mimas proporciones que en esta polémica foto.

❤️ Happy mondays ❤️ ‪Me desperté y me dieron ganas de agradecerles todo el cariño que me muestran a diario por aquí ❤️ mi carrera siempre va por ustedes y por mis hijos! Los quiero!!!! ‬ Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 11:16 PST

Sin embargo, otras personas también le dejaban buenos puntos de vista, le aseguraban que siempre se veía bien sin importar su peso. Al respecto de la controversia causada, Coronado aún no ha dado ninguna declaración.

Llegó el fin de semana 😍❤️ Gracias @geraldineshowroom por tan bonito outfit 🤗 Una publicación compartida de Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 11:54 PST

Con información de Quién.

