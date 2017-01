Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que se hizo público un documento que asegura que habrá cobro de peaje en el Libramiento Sur o Ramal Camelinas de Morelia, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que no tiene conocimiento de la existencia de este informe o el punto mencionado.

El documento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con fecha de 2012 y señala que “si bien trata de una obra de infraestructura carretera federal, lo cierto es que la misma es “tipo autopista de peaje”, y por lo tanto, quienes pretendan beneficiarse con dicha infraestructura sólo podrán hacerlo a través del respectivo pago de derechos”.

Ante la mención de dicho documento y el cobro de peaje, el alcalde moreliano respondió: “No tengo ninguna información, creo que esa información no es correcta. Aquí (al Ayuntamiento) no ha llegado ningún documento y no lo conozco”.

En un momento anterior de la misma conferencia de prensa aseguró que el municipio ha colaborado con el estado y la Federación para poder avanzar en la construcción del acceso a Altozano y Santa María y que en su administración se ha hecho “todo para esa obra no pare, para que esa obra se termine en este año”, y que va a “seguir poniendo todo de nuestra parte para que este año esté”.

Funcionarios y vecinos del lugar aseguran que la situación de tránsito en las colonias ya es insostenible por lo que la obra es necesaria, además aseguran que no representa peligro.

Cabe señalar que este mismo jueves, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aclaró que al ser esta obra de recurso 100 por ciento federal y no concesionada será una vía de comunicación totalmente gratuita para los usuarios.