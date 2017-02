Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de que aún no se conoce el tabulador federal que determina el incremento salarial aplicable a este año, el rector Medardo Serna González descartó que sea un aspecto que empantane las negociaciones en torno al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con los sindicatos de trabajadores y profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Señaló en entrevista que debido qué hay cláusulas que no tienen un impacto económico, y de aquellas que lo tienen no todas se modifican, se puede ir avanzando en otros temas en tanto no se conozca el referente.

Afirmó que las áreas de administración y tesorería de la institución se mantienen atentos a esta información para hacerla pública ante los líderes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) y el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) en cuanto se les de a conocer.

Así mismo el dirigente del SUEUM, Eduardo Tena Flores afirmó que “nos damos por lo que es un hecho que viene, el 3.08 al salario y el .99 por ciento a prestaciones no ligadas a salario”, dijo.

Afirmó que el tope salarial se aceptara tal y cual u se buscará incrementarlo y que los esfuerzos de mayores ingresos para los agremiados se hará en relación a las prestaciones no ligadas al salario plasmadas en el contrato colectivo.