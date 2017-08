Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, dijo desconocer si su puesto en el club está en peligro, por lo que se enfoca en obtener resultados positivos, luego de sumar tres puntos de 12 posibles en el arranque del torneo apertura 2017.

“Estoy tranquilo, no sé si mi continuidad dependa o no de esta jornada. Estoy tranquilo porque es lo que tengo que hacer, si yo le agregó una presión en particular, no estaría del todo bien; pero sí estoy ocupado en trabajar y en hacerle entender a los jugadores de la urgencia que tenemos por los puntos”, declaró en conferencia de prensa previo al encuentro contra Pachuca el próximo viernes correspondiente a la jornada 5.

El entrenador reconoció que la presión por ganar existe desde que comenzó el reciente campeonato y pese a que no se ha logrado sumar de a tres, ya que en cuatro fechas disputadas solo acumulan una derrota.

“Siempre he creído que los equipos que se meten a la liguilla pierden poco; hoy la realidad es que solo hemos perdido un partido, estamos con la posibilidad de revertir la situación. La obligación es ganar desde la jornada 1 hasta la fecha que tengamos la oportunidad de estar, así lo veo, no me lo ha dicho nadie, así es porque yo quiero mucho a esta institución”, subrayó el estratega.

Roberto Hernández consideró que la parte “emocional” ha sido el principal factor para que el club michoacano no tenga un nivel óptimo en la cancha durante las cuatro fechas que han jugado en la Liga MX.

“Nuestro equipo el torneo pasado alcanzó un “pico” muy alto en lo emocional y estamos, de alguna manera, pagando esa factura; entre el acomodo y después de que te surge una necesidad tan imperiosa como la teníamos (con la lucha del no descenso), hoy nuestro equipo de alguna manera dice: no estoy en la misma situación y hasta inconscientemente uno se relaja”; analizó el director técnico.

Hernández Ayala adelantó que ante la urgencia de ganar, el próximo viernes ante Tuzos podría haber cambios en la alineación titular, en búsqueda del “once ideal y que esté emocionalmente estable para competir”.

