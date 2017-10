Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de terminar su relación amorosa, la modelo rusa Kristina Kuchma, tomó venganza de una manera poco convencional contra su expareja.

La fémina le pidió a su pareja en aquel momento, Guy Gentile, un banquero, que le ayudara a montar un negocio.

Sin embargo, el hombre optó por no ayudarla, con la intención de que no quería mezclar el trabajo con su relación.

La respuesta no fue del agrado de Kuchma, y comenzó a generar “diferencias” entre ambos por lo que el varón decidió terminar con la relación tras un año de compartir juntos.

“Mentiroso. Me dijiste que me ayudarías a empezar un negocio ¡Esas fueron tus palabras! ¿Ahora quieres ser un inversionista? Pues, inversionista, tengo una sorpresa para ti en tu patio. Comienza con esa idea de inversión primero”, escribió la joven en redes sociales.

Inmediatamente, Guy se trasladó a la parte trasera de su casa y se llevó toda una sorpresa: su carro del año estaba sumergido en la alberca que tenía.

“Mi corazón se detuvo por miedo a que ella estuviera adentro. No me importó el auto en ese momento. Pero luego de que me di cuenta de que no estaba en él, comencé a enfadarme por lo que hizo”, expresó el banquero.

Luego de unos días, Guy Gentile dio a conocer la noticia en los medios de comunicación y dijo que llamó a una grúa para sacar al vehículo de la piscina y que había denunciado el hecho ante las autoridades correspondientes.

Con información de La República

ljcr