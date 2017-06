Reino Unido (MiMorelia.com/Redacción).- Un animalito muy común fue descubierto tras una gruesa capa de pelo que se encontraba sucia, descuidada y muy enredada.

La especie vagaba sobre las calles cuando unas personas pusieron su atención en ella y la llevaron a un veterinario, pues no sabían de qué se trataba.

Ya en el especialista en animales tuvieron que aplicarle anestesia para remover lo que por mucho tiempo acumuló en su cuerpo, pues de tan sucio una pata quedó pegada a su oreja.

Una de las rescatistas indicó que nunca había visto algo tan estremecedor, pero a la vez horripilante.

Al final resultó ser un perrito el que permanecía atrapado entre la mugre y abandono.

Abandoned dog's hair was so matted its leg became stuck to its EAR #dogwarden #Leeds https://t.co/kxgCj0jL0v pic.twitter.com/pTI8ntwXWJ

— Trending UK News (@UKolizer) June 14, 2017