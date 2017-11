Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un programador encontró un enorme agujero de seguridad en las computadoras Mac, que permite a cualquiera obtener el acceso root (acceso maestro) de una manera muy sencilla.

Desde la sección de preferencias de sistema, el usuario podrá desbloquear el acceso y hacer cualquier modificación a la computadora, como el crear nuevos perfiles de administrador o cambiar el disco de acceso, etc. Para realizar el hackeo, únicamente se deberá ingresar en el campo de nombre de usuario la palabra “root” y a continuación enter en múltiples ocasiones hasta que se ingrese exitosamente.

Por fortuna el bug de seguridad solo afecta a las computadoras con el sistema operativo High Sierra, la versión más reciente de Mac OS X.

Dicho error fue notificado por Lemi Orhan Ergin a Apple a través de Twitter por lo que rápidamente se corrió la voz. Hasta el momento la compañía no ha lanzado un parche de seguridad y la única forma de solucionarlo es creando un usuario de nombre root y designar una contraseña única.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as “root” with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?

— Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) 28 de noviembre de 2017