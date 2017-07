Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- A partir de este sábado 8 de julio del 2018, entra en vigor la norma ambiental 024, que obliga a separación de basura en cuatro partes.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina indica que el mito más común es que no sirve separarla porque los camiones recolectores o los carritos se la llevan junta y no en días determinados, como ocurre en algunas colonias y rutas.

Pero de acuerdo a información citada por El Excélsior, los mismos trabajadores de limpia hacen la separación, y es que en las estaciones de transferencia, lugares donde los camiones entregan los desechos, no los reciben si no están divididos.

Javier, trabajador de limpia, dijo al mismo medio “la gente cree que si nosotros recibimos el mismo día la inorgánica junto con la orgánica eso significa que la revolvemos, cuando lo que hacemos es separarla antes de entregarla al camión, porque seleccionamos lo que incluso podemos vender por separado”

La Norma Ambiental NADF-024-AMBT 2013: Separación, Clasificación, Recolección Selectiva y Almacenamiento de los Residuos de la Ciudad de México, ordena separar en cuatro clasificaciones los desechos sólidos: orgánicos; inorgánicos reciclables y no reciclables; y manejo especial y voluminosos.

Aquí te dejamos algunos tips de separación:

¿Cuál es la basura orgánica? La que proviene de organismos vivos que se pueden descomponer, por ejemplo lo que queda de la comida: huesos, cáscaras de frutas, semillas, todo lo que a los tres días empieza a oler, ésta es muy importante separarla porque cuando se empieza a descomponer despide un gas, un biogás que ese es el gas metano, uno de los de mayor contaminación.

La inorgánica son los desechos que resultan de los productos y materiales que se usan en las actividades cotidianas, y ahora con la nueva norma ésta se clasificará en residuos reciclables y no reciclables: los reciclables son aquellos que la industria los puede volver a reutilizar como el plástico pet (botellas de agua), latas de aluminio, cartón, papel, metales y vidrio.

En la categoría de no reciclables entran: colillas de cigarro, plumas, botes de plásticos muy duros, como el shampoo, el del detergente, el del cloro, papel higiénico usado o no usado, toallas sanitarias usadas o no usadas, pañales desechables usados y no usados, zapato, telas, entre otros.

Mientras que la basura de manejo especial y voluminosos son: colchones llantas, mesas, sofás, sillas, electrodomésticos, equipo de informática y de telecomunicaciones, aparato de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, pilas, baterías, radiografía, equipamiento sanitario ente otros.

Según la autoridades capitalinas, la clasificación además de hacer más fácil la tarea de reciclaje, ayudará a disminuir la cantidad y el volumen de basura que llega diariamente a los rellenos sanitarios y, por tanto, la contaminación que generan si no se les da un manejo correcto.

https://twitter.com/tmullergarcia/status/883083908564242432