Por: Sayra Casillas/ @SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fracciones parlamentarias de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (MRN), que suman 19 diputados, advirtieron que para la designación del fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no votarán por un perfil vinculado con el gobierno del estado.



Por su parte, las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y del Verde Ecologista de México (PVEM), coincidieron al señalar que entre los cinco aspirantes que comparecieron la semana pasada hay buenos perfiles y se elegirá al mejor.



Quienes aspiran a ocupar el cargo son: Lauro Pallares Ramos, Alejandro Carrillo Ochoa, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Salvador Sandoval Rodríguez, y, Marco Aurelio Nava Cervantes. Cuatro de ellos colaboran en la administración estatal, y, principalmente el último ha sido señalado por su cercanía con el titular del Ejecutivo.



Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, integrada por 15 legisladores, dijo que la postura grupal va en el sentido de no avalar un “fiscal carnal” en Michoacán.



“No queremos discriminar ni decir que no tienen la capacidad, seguramente la tienen, mis respetos para todos los que aspiran, pero no podemos poner en entredicho a la figura más importante del Sistema Estatal Anticorrupción, no podemos echar por la borda un trabajo de meses de todos los grupos parlamentarios en el Congreso”, declaró.



En el mismo tenor, la petista Mary Carmen Bernal Martínez, remarcó que acompañan la postura del tricolor: ”No podemos votar por alguien que tenga relación directa con el gobierno, pues entonces ¿dónde quedaría lo que hemos venido pregonando desde que se empezó a trabajar el Sistema?, sería una muy mala señal”.



Para la congresista del PT sería más factible que una vez efectuado el proceso, las comisiones de Gobernación y Justicia emitieran una segunda convocatoria, para que ahora sí se animen a participar los ciudadanos que, desde su punto de vista, no se registraron a partir de la primera convocatoria por falta de credibilidad.



Votaremos por el mejor perfil

En contraparte, legisladores de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional insistieron en que está en curso el análisis de cada uno de los perfiles y entre los cinco habrán de elegir al mejor.



El coordinador de la bancada del PRD, Antonio García Conejo, hizo hincapié en que se trata de un proceso abierto y la ley no prohíbe la participación de servidores públicos. Opinó que los elementos realmente importantes tienen relación con la trayectoria, conducta, honorabilidad, conocimientos en la materia y que su rostro no esté contaminado con algún tinte partidista.

La congresista del PAN e integrante de una de las comisiones encargadas de elaborar el dictamen, Andrea Villanueva Cano, desestimó la probabilidad de que se emita una segunda convocatoria, con el argumento de que todo se hizo conforme al proceso establecido.

