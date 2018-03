Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informa que se labora de manera normal en todas las escuelas de la entidad, por lo que no hay suspensión de clases en ningún municipio como señalan algunas versiones difundidas principalmente en redes sociales y que han causado confusión en la ciudadanía.



En ese sentido, se hace la invitación a las madres y a los padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a la escuela, y hace un llamado a la población a no propagar ni dar crédito a información que no es oficial.



Este día las instituciones de educación pública estarán abiertas para realizar sus actividades cotidianas en los 113 municipios de la entidad.



En Michoacán existen las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo las actividades educativas de manera normal, por lo que la SEE reitera su compromiso de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

FG