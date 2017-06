Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de los Tuzos del Pachuca, Jesús Martínez, desmintió los rumores sobre que el equipo había hecho una oferta formal para hacerse de los servicios del delantero de Monarcas Morelia, Raúl Ruidíaz, a un día de que se realice el Régimen de Transferencias de la Liga MX.

En entrevista con medios de comunicación a su llegada a Cancún, Quintana Roo, el dirigente de Pachuca señaló que no necesitan de otro delantero, pues en esa posición cuentan con el argentino Franco Jara, quien en el torneo Clausura 2017 anotó cinco goles para los de Hidalgo.

“No, en lo absoluto, nunca ha habido interés en Ruidíaz, es un gran jugador, pero nosotros tenemos cubierto junto con Jara y otra contratación que ya tenemos hecha, por lo que nunca se ha preguntado por Ruidíaz”, aclaró Jesús Martínez.

No vamos a tener a nadie a la fuerza: Álvaro Dávila

El presidente de Monarcas Morelia, Álvaro Dávila, insistió en que hasta el momento no han recibido ofertas por el artillero peruano, Raúl Ruidíaz, pero, dijo, que si el jugador desea salir tiene las puertas abiertas.

“Yo hablé la última vez con Raúl, lo que me externó es que estaba muy contento en Morelia, que había encontrado un gran grupo y quería quedarse ahí, yo me quede con esa idea. Le dije que cualquier oferta la íbamos a platicar; parece ser que lo han hecho cambiar de idea o él cambió; si él se quiere ir y hay una buena oferta, pues que se vaya, no vamos a tener a nadie a fuerza, así sea el campeón goleador”, enfatizó.

El dirigente de Monarcas subrayó que en enero el delantero firmó un contrato por cuatro años y si algún equipo quiere contratarlo “nomás que traigan el dinero”.

