Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) recibe al menos cinco millones de pesos a la quincena por uno solo de los rubros por los que se les otorgan recursos a manera de subsidio, confirmó el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Adolfo Ramos Álvarez.

En entrevista exclusiva, el funcionario nicolaita explicó que la universidad recibe subsidios públicos de los gobiernos estatal y federal, de los cuales “una parte se entrega a los sindicatos, ya sea de manera individual a cada uno de los trabajadores o a través del sindicato, según se tenga estipulado”.

“De manera natural, ese mismo recurso que recibe la universidad por subsidios llega al propio sindicato y ellos tienen la obligación de transparentar en qué se están utilizando esos recursos, pues la autoridad es sólo intermediaria de lo que se estipula en los acuerdos laborales”, añadió el tesorero.

Ejemplificó que por solamente uno de estos conceptos, el SUEUM recibe alrededor de cinco millones de pesos quincenales. Es decir, que a este monto deben sumarse los recursos de al menos otros tres rubros.

Ramos Álvarez precisó que los recursos que se entregan al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (Spum) y al SUEUM varían de acuerdo con el número de conceptos pactados en su respectivo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Detalló que los recursos que se entregan al Spum son menores debido a que el contrato colectivo señala sólo dos rubros que deben ser cubiertos por la autoridad a través del gremio, mientras que con el Sueum se tienen pactados entre cuatro y cinco rubros, cuyo monto total no dio a conocer.

Argumenta Sueum no ser sujeto obligado

En un comunicado de prensa, el SUEUM afirmó que como gremio “no recibe recursos públicos y por ello se amparó para demostrar que las prestaciones recibidas se dispersan a través de cuentas bancarias, por lo que se maneja documentación, no el dinero en sí, explicó su secretario general, Eduardo Tena Flores”.

En el documento se refiere que el sindicato universitario se sostiene con las cuotas de sus agremiados sindicales, por lo que los fondos no tienen que transparentarse más allá de las cuentas que se entregan a los mismos socios.

“Estos recursos son manejados por la autoridad universitaria, que es la instancia que recibe los montos económico,s para que posteriormente lleguen a manos de los trabajadores”, argumentó la parte sindical.

Expuso, además, que en 2013 la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) solicitó información sobre los rubros Ayuda Sindical, así como por las despensas que recibe la organización, ante lo cual se cumplió con ese requisito desde ese entonces y hasta 2016.

“No nos negamos a transparentar. Es verdad que recibí también una solicitud de reunión del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso de Información Pública, la cual no coincidió por cuestiones de agenda, pero no me la volvieron a reprogramar. Tenemos todos los documentos en regla y los vamos a mostrar ante los medios de comunicación y ante este mismo instituto”, aseguró Eduardo Tena Flores en el comunicado.

En tanto se determina si el SUEUM debe o no hacer público el manejo de sus recursos, la Universidad Michoacana enfrenta un serio problema financiero, debido al cual no cuenta con recursos para operar más allá del 15 de octubre, situación que ha preocupado a todos los sectores nicolaitas, incluidos los estudiantes, que este miércoles iniciaron una campaña de conciencia sobre la crisis que enfrenta la Casa de Hidalgo.

