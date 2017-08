Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Con zapatos de tacón, Melania Trump viajó hoy a Texas junto a su esposo Donald Trump para visitar algunas de las zonas más devastadas por el huracán Harvey.

El calzado de la primera dama estadounidense fue inusual en este tipo de situación, y ha causado polémica en las redes sociales, y que es atacada con críticas y bromas.

“La ayuda está en camino, Texas no hay que preocuparse, Melania tiene sus tacones de aguja especiales”, escribió el escritor y productor Brad Wollack.

Help is on the way, Texas! Don't worry, Melania has her special storm stilettos. https://t.co/lVsIneYbXF

— Brad Wollack (@BradWollack) August 29, 2017