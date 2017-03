Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Operativos implementados en todo el territorio michoacano permitieron que en menos de 48 horas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuviera a 25 presuntos implicados en delitos y asegurara 21 vehículos, 14 de éstos con reporte de robo.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, también se logró el aseguramiento de siete armas de fuego, 12 cargadores y 815 cartuchos útiles a diversos calibres, así como de más de 90 dosis con distintos tipos de droga.

Los aseguramientos se efectuaron en Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa, Múgica, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Tarímbaro, Parácuaro, Aquila, Panindícuaro, Charo, Aguililla, Venustiano Carranza, Apatzingán, Tuxpan, Jiquilpan y Buenavista.

En estos municipios se detuvo a Ricardo L., Alberto G., Cuauhtémoc N., Guadalupe R., Germán E., Luis G., Jaime A., Daniel C., Juan G., José G., Ignacio T., María E., Gabriel M., Cirilo R., Pedro A., Alejandro C., José H., José Q., Gerardo A., José O., Francisco M., Armando G., Gerardo M., Rafael L., y Ricardo C.

Los vehículos con reporte de robo que fueron recuperados son dos automóviles marca Nissan, línea Tsuru; una motocicleta marca Honda, una Italika y una Yamaha; un Toyota Corolla; un Mercedes Benz; Toyota Highlander; un Kia; dos camionetas marca Ford, Ranger y Dodge, RAM; un Chevy; una camioneta Nissan, Pick Up así como tractocamión marca Volvo.

Las unidades sin reporte de robo aseguradas son un tractocamión marca Kenworth con dos plataformas; Volkswagen, línea Gol; tres motocicletas marca Italika; una Nissan, NP300 y una camioneta Toyota, Estaquitas.

Los detenidos, armas, cargadores, cartuchos y droga fueron puestos a disposición de la autoridad competente.