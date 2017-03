Morelia, Michoacán (Boletín).- Acciones operativas realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, permitieron que durante los últimos días fueran asegurados 57 vehículos, 36 de ellos con reporte de robo, y detenidos 44 presuntos implicados en delitos en 26 municipios.

También se logró el decomiso de 22 armas de fuego, una granada, 15 cargadores y 347 cartuchos útiles.

Además, 600 gramos de marihuana y más de 231 envoltorios con distintos tipos de droga, dos pasamontañas, una pipa, un foco, un radio de comunicación y tres caballos.

Los resultados se obtuvieron con patrullajes, recorridos pie a tierra y con la instalación de filtros de revisión en los municipios de Yurécuaro, Parácuaro, Maravatío, Aguililla, Venustiano Carranza, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Cojumatlán de Régules, La Piedad, Pajacuarán, Puruándiro, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Tacámbaro, Múgica, Indaparapeo, Gabriel Zamora, Uruapan, Senguio, Tepalcatepec, Chilchota, Zacapu, Coalcomán, Chiniquila y José Sixto Verduzco.

Derivado de estas acciones se detuvo a Alejandro R., Ricardo P., Caín B., Jesús S., Fernando P., Concepción R., Luis P., Elías G., Kimberly V., Gustavo P., Rafael Z., Mario C., Carlos R., José R., Abel R., Héctor T., Gustavo A., Olegario E., Juan H., Sixtos G., Juan A., J. Guadalupe R., Christian M., Kadyabed R., Jesús R., Israel H., Marco A., Álvaro C., Iván R., Jacob C., Juan R., Francisco C., Marco G., Audiel R., Eldigardo M., Carlos C., Fernando C., Rafael P., Víctor C., Daniel M., Rogelio C., Genaro I., Fernando P., así como a un menor de edad.

Los vehículos con reporte de robo son cuatro camionetas marca Chevrolet, línea Trax, Nissan, dos Ford, y una Chevrolet, Cheyenne; seis motocicletas marca Italika; una marca Suzuki, una Yamaha, una Bajaj y dos Honda.

Así como tres automóviles de la marca Volkswagen, línea Jetta; 12 coches más: cuatro de las marcas Nissan, Sedan; Chevrolet, Aveo; cuatro Nissan, Tsuru; Chrysler, Spirit; un Datsun y un Chevrolet, Chevy; un tractocamión marca Kenworth y una camioneta marca Nissan. También se aseguraron dos placas con reporte de robo.

Las unidades sin reporte de robo son tres camionetas marca Jeep, línea Grand Cherokee; una Ford Escape y una Ford Explorer; un coche Volkswagen, línea Jetta, uno más Nissan, Sentra y dos automóviles Ford, Cougar y Honda Accord; así como siete motocicletas marca Italika; tres Honda, una vento y una Bajaj, línea Pulsar.

Los detenidos, armas y droga fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

jcms