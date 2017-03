Morelia Michoacán (Boletín).- Acciones operativas efectuadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en distintos puntos de la entidad permitieron durante los últimos días la detención de 62 presuntos implicados en delitos y el aseguramiento de 44 vehículos -27 de ellos con reporte de robo-, 20 armas de fuego, 21 cargadores, así como diversos cartuchos y dosis de droga.

Las acciones fueron llevadas a cabo en los municipios de Zamora, Chavinda, Lázaro Cárdenas, Tingambato, Apatzingán, Zitácuaro, Gabriel Zamora, Uruapan, Tumbiscatío, Tangamandapio, Epitacio Huerta, Jiquilpan, Jacona, Aguililla, Zacapu, Panindícuaro, Maravatío, Sahuayo, Puruándiro, Tocumbo, Parácuaro, Venustiano Carranza, Buenavista, Huaniqueo, José Sixto Verduzco y Múgica.

En estas demarcaciones fueron detenidos Alejandro C., Fernando C., José C., Armando C., Mayra C., Martha E., Oscar V., Samuel M., Eugenio B., Edgar J., Francisco C., Miguel C., Pedro F., Cristóbal M., David A., José R., Arturo M., Juan M., Mario M., Carlos C., José A., Alejandra R., Emilio G., Miguel S., Refugio A., Ángel A., José R., Arturo R.

Asimismo, Ernesto S., Jesús A., Abel E., Roberto H., Lucila P., Heriberto A., René V., Gerardo T., Francisco V., Jesús V., Gerardo B., Gabriel V., Bryan M., Víctor S., Enrique S., Juan V., Esteban C., Fabián C., José M., Luis F., Enrique R., Jesús G., Armando V., Raúl G., Ramiro T., Dimas A., Efraín S., Raúl V., Juan A., Ángel A., Julio S., Oscar P., y dos menores de edad.

Los vehículos que presentaron reporte de robo fueron cuatro motocicletas marca Yamaha, tres marca Italika, una Vento y dos Kurazai; cinco coches marca Nissan, línea Tsuru; un Chevrolet Opra; un Nissan, Pathfinder; un Chevrolet, línea 200; Playmounth, Voyager; Nissan, Urvan; GMC, Suburban; Volkswagen, Caddy; una camioneta marca Dodge, línea RAM; Honda CRV; Volkswagen Línea Jetta; Toyota, Corolla, y una Honda línea Titan.

Los automóviles sin reporte de robo fueron un camión tipo Rabón marca Izuzu, línea 400; una camioneta Ford F-350; un automóvil marca Nissan, línea Tsuru; un GMC, Denaly; una Jeep, línea Liberty; cinco motocicletas marca Italika, una Honda, una Vento una Bajaj y una marca Velocy; una camioneta marca Chevrolet, Silverado; Toyota línea Camry y un Chrysler, línea 300.

Los presuntos implicados, vehículos, droga y cargadores fueron puestos a disposición de la autoridad competente.