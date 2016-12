Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Existe una mala información de los asesores del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo en torno a la reestructura de la deuda pública que solicitó al Congreso local, afirmó el integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Sergio Ochoa Vázquez, pues el contrato que la administración estatal en el año 2007 es irrevocable y no puede ser reestructurada pues incluso está pactada a 37 años.

El diputado local por el distrito de Apatzingán resaltó que el tema bursátil no se puede reestructurar a menos de que existiera un convenio “muy noble” por medios del cual los poseedores de bonos tuvieran la buena disposición de hacerlo, “pero es irrevocable”.

Ochoa Vázquez insistió en que la deuda pública no se puede reestructurar, al recordar que el propósito de las diferentes administraciones con es prologar la deuda y dejar “el paquete a los futuros gobiernos”.

Al señalar que la propuesta de la reestructura correspondiente al año 2007 no es viable e insistió en que el tema en general no es prioridad para la fracción parlamentario del PRI, pues la prioridad es la Ley de egresos.

En torno a la nueva información que envío la administración Silvanista al Poder Legislativo, resaltó que “esta muy escueta”.

Asimismo la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Adriana Hernández Íñiguez evitó dar mayores detalles sobre el tema, al confiar en que se logren consensos favorables para los michoacanos entre todos los grupos parlamentarios y resaltó que para el PRI será prioridad el campo rubro que registra una disminución en el presupuesto.

“No quiero un dar mucho en ese tema pues por eso no tomamos una determinación, nosotros no dijimos no, y tampoco dijimos sí, lo único que dijimos de manera responsable fue que necesitábamos más información y no vamos a tomas una decisión al vapor”.

Por su parte el Coordinador de la bancada por el Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez insistió en que hasta que hasta que se apruebe la ley de ingresos y egresos iniciarán en análisis de la reestructura, esto pese a que el Coordinador de la bancada del Sol Azteca, Juan Pablo Puebla Arévalo señaló que buscará que el tema de incluya en las comisiones.

“Lo hemos dicho y hay que ser muy claros, ¿hace cuanto que llego la solicitud de reestructura?, hagamos bien la cosas como podemos entrar a un tema de reestructura cuando no hemos aprobado el presupuesto, tendremos que revisar ley de ingresos y egreso y después empezar con el análisis de la reestructura”.