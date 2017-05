Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se consumen 66 mil hectáreas de bosque, selva baja, selva tropical, de zona arbórea por año, ello debido al crecimiento exponencial del cambio de uso de suelo, principalmente por el establecimiento de huertas de aguacate, así lo informó el Secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc) Ricardo Luna Garcìa.

En rueda de prensa ofrecida este jueves para ratificar que continuarán con los operativos para combatir las huertas que no cumplan con el cambio de uso de suelo, Luna García informó que a Michoacán le quedan 1.5 millones de hectáreas forestales, por lo que las autoridades y la sociedad “deben hacer algo por la pérdida de bosque y no solo detenerla, si no recuperarla”, ya que dijo en los últimos años se ha perdido el 40 por ciento de la superficie forestal por el cambio de uso de suelo, asociado a uno de los factores como son los incendios.

“Estamos perdiendo una gran biodiversidad en Michoacán, estamos ubicados a nivel nacional en el quinto nivel, y si seguimos con esta pérdida de bosque, ya no tendremos esa posición, y además perderemos especies endémicas, y perdemos también poliniza dores, por ejemplo el principal polinizador del aguacate ya no existe, era una pequeña mosca, que ya la exterminaron con la alta aplicación de pesticidas, ahora se usa una especie exótica”, recalcó.

Parte del problema que se presenta con la sustitución de pino por aguacate, detalló, es el consumo de agua, por ello hizo referencia al investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle, quien de acuerdo a su trabajo ha señalado que un aguacate de tres años de edad consume lo que 12 o 14 pinos producen de agua.

Ejemplificó que en Uruapan existe el manantial de la “Rodilla del Diablo”, que abastece de agua a la población y otras como Lombardía y Nueva Italia, manantial que en 1970 tenía un afluente de cuatro mil 446 litros de agua por segundo y al 2015 únicamente tiene un afluente de 523 litros por segundo, lo que es una disminución mayor al 70 por ciento. Expuso que tal situación es porque en la parte alta de la Meseta Purépecha “se van a encontrar en lugar de bosque, un gran número de huertas de aguacate que ya no permiten la filtración de agua para que los manantiales abstengan a las población”.

Otros dos casos de pérdida, indicó, son es el cerro “La Caja” en el municipio de Zacapu, en el que se perdieron más de 200 hectáreas; y en Tuxpan en el cerro “Las Iglesias” donde se suscitó un incendio forestal hace mes y medio para el cambio de uso de suelo y la mayor afectación para la población será la disminución de agua en gran parte de las poblaciones, situación que reiteró no se debe permitir.

